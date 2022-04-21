Очільник УГКЦ пояснив, коли Папа Римський стане на бік України

Візит Папи Римського до України є не тільки можливим, а навіть і корисним

Візит до України змінить ставлення Папи Франциска до війни. Таку думку керівник Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) висловив у інтерв’ю НВ.

На думку Святослава, візит Папи Римського був би дуже корисним для України. Такий жест підтримки зараз потрібен нашій країні, упевнений очільник УГКЦ.

«Візит Папи до України був би знаком колосальної, по-перше, уваги цілого світу», – зазначив Святослав (Шевчук). Крім того, зазначив очільник українських греко-католиків, прибуття Папи до України показало б світу підтримку і солідарність католицького світу з жертвою російської агресії.

«Папа тоді би став остаточно на сторону України. Навіть без слів і декларацій», – висловив упевненість митрополит Київський.

Святослав згадав, що деякі вислови Франциска виглядають не дуже вправними. «Він не є тим, хто багато говорить. Він робить це жестами. Це є його спосіб комунікації, спосіб висловлювати думки, ставлення», – зазначив Шевчук, натякнувши, що саме таким яскравим жестом стане візит до воюючої України.

Глава УГКЦ нагадав, що Папа Римський уже говорив про те, що «цей візит є в нього на столі». Тобто Святий престол серйозно працює над можливістю понтифікат відвідати Україну. Втім, припустив Святослав, остаточне рішення щодо такого візиту Ватиканом ще не ухвалене.

Нагадаємо, що Папа Франциск засудив різанину в Бучі і підняв український прапор, який був відправлений йому з міста, де рашисти розстріляли сотні мирних жителів.

Але, разом з тим, головний католик світу зробив іншу заяву – мовляв, Захід приймає українців краще, аніж біженців з інших частин світу, назвавши це расизмом.