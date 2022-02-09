Допоможе встановити мир: голова УГКЦ запросив Папу Римського в Україну

На думку Митрополита, не потрібно чекати ідеальних умов, і візит може відбутися навіть за нинішніх обставин

Голова Української греко-католицької церкви митрополит Святослав (Шевчук) запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. За словами митрополита, цей візит мав би символічне значення для врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Про це передає Reuters.

Митрополит Святослав заявив, що немає потреби чекати більш сприятливих умов для візиту і що візит міг би відбутися навіть за поточної ситуації.

«Ми кілька разів висловлювали бажання, щоб Святіший Отець відвідав Україну. Ми його запрошували і часто повторювали», – сказав Шевчук.

Він також заявив, що такий візит став би дуже важливим жестом в очах всього людства.

«Ми сподіваємося. Жести дуже важливі, і відвідування України було б дуже сильним жестом для всього людства», – додав митрополит Святослав.

Більшість громадян України є православними, проте близько 10% населення відвідують католицьку церкву. Як додав Блаженніший Святослав, всупереч цьому і православні, і католики, і небоговірні українці вважають, що Папа Римський – найважливіший моральний авторитет у світі.

«В Україні існує консенсус не тільки серед католиків, а й серед православних і навіть невіруючих, що Папа Франциск є найважливішим моральним авторитетом у світі сьогодні», – сказав Шевчук італійською.

«Люди кажуть, що якщо Папа прийде в Україну, війна закінчиться. Вони сприймають жест папського візиту як посланця миру», – резюмував голова УГКЦ.

Агентство зазначає, що для візиту до України Папу Римського повинні запросити уряд та релігійні лідери. Проте Росія та її православна церква, яка тісно пов’язана з Кремлем, навряд чи вітатиме візит Папи Франциска до України.

Окрім цього, така поїздка може негативно вплинути на справу Папи Римського, який намагається поліпшити відносини з російською православною церквою.

Раніше повідомлялося, що митрополит Київський та всієї України Епіфаній вірить, що Папа Римський Франциск приїде до України. Однак коли саме це відбудеться – прогнозувати важко.

Нагадаємо, глава Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський Франциск може найближчим часом відвідати Україну.

Раніше повідомлялося, що в Україну наступного року, ймовірно, приїде Папа Франциск.