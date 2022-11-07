Знак знищення і смерті. Глава УГКЦ передав Папі Франциску символічний подарунок з Ірпеня

Блаженніший Святослав розповів Папі Франциску про становище церкви в Україні в умовах війни

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав подарував Папі Римському Франциску символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині. Про це повідомила пресслужба УГКЦ.

Вранці 7 листопада глава Української греко-католицької церкви зустрівся із Франциском в Апостольському палаці у Ватикані. Він розповів, що приїхав «передати біль та страждання українського народу».

«Війна в Україні є виразно колоніальною і пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії, – це ніщо інше як пацифікація колонії. За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і в тому числі церкви. Вони несуть в собі заперечення самого права на існування української держави», – розповів глава УГКЦ Папі Франциску.

У розмові з Франциском він наголосив, що у російських пропозиціях миру наразі відсутня будь-яка предметність для діалогу.

Окрім того, Блаженніший Святослав розповів Понтифіку про служіння в умовах війни, а також побачене особисто під час візитів парафій на сході та півдні України.

Із собою глава УГКЦ привіз символічний подарунок – фрагмент російської міни, яка у березні знищила фасад храму УГКЦ у місті Ірпінь на Київщині.

«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб та ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які Росія несе на українську землю», – сказав Святослав.

Як зазначили в УГКЦ, Папа Франциск висловив свою близькість до «багатостраждального українського народу» та запевнив, що є поруч з українським народом «у молитві та конкретних діях». Він розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.

«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності цілого світу з українцями», – заявив Понтифік.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск заявив, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх «великим народом» і захоплюється «російським гуманізмом».

Також нещодавно Папа Римський Франциск відзначився черговою неоднозначною заявою про розв'язану Росією війну в Україні. Він назвав повномасштабне вторгнення Росії «третьою світовою» і знову заявив, що дії РФ спровокувало НАТО.

До слова, як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон раніше звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, щоб наблизити встановлення миру в Україні.