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Головний білоруський дипломат несподівано помер

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Головний білоруський дипломат несподівано помер
Зовнішньополітичне відомство Білорусі Макей очолював із серпня 2012 року
фото з відкритих джерел

Причини раптової смерті поки що не називаються

Помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. Про його смерть повідомляє агентство «Белта» із посиланням на прес-секретаря МЗС республіки Анатолія Глаза.

«Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей», – йдеться в повідомленні.

Причини смерті поки що не називаються. Дипломатові було 64 роки.

Володимир Макей народився 5 серпня 1958 у Некрашевичах Гродненської області. Зовнішньополітичне відомство Білорусі Макей очолював із серпня 2012 року, а раніше протягом кількох років керував роботою адміністрації президента Республіки.

Раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні. 

Також у вересні Макей вкотре відхрестився від участі Білорусі у війні.

Теги: Білорусь МЗС міністр смерть

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