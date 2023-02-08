Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У російській колонії помер український політв'язень

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У російській колонії помер український політв'язень
фото з відкритих джерел

Ширінг звертався по медичну допомогу, потребував операції на серці, однак її не провели.

В Оренбурзькій області Росії помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг. Про це повідомила Кримська правозахисна група.

«61-річний українець Костянтин Ширінг, котрого засудили на 12 років за звинуваченням у «шпигунстві», помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області росії, де відбував незаконне покарання», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що Ширінг звертався по медичну допомогу, потребував операції на серці, однак її не провели. Також відзначається, що офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від адміністрації колонії у них поки немає.

У жовтні 2021 року «Верховний суд Криму» засудив Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за звинуваченням у «шпигунстві». ФСБ затримала Ширінга разом з російською військовослужбовою Тетяною Кузьменко за нібито участь в «українській розвідувально-диверсійній групі». За версією ФСБ, Ширінг нібито отримував відомості від Кузьменко, яка служила у військовій частині прапорщиком, та передавав їх Міноборони України. В українській розвідці  назвали це провокацією.

У листопаді 2021 року тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що Ширінг не отримує життєво необхідних ліків та медичної допомоги.

До слова, нещодавно у Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим. Він загинув на фронті 21 грудня.

Теги: росія Крим Україна політв’язні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремлівський режим засудив Афанасьєва до семи років позбавлення волі
У Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим (фото)
30 грудня, 2022, 18:38
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
На війні загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв
21 грудня, 2022, 16:24
Суд в Білорусі покарав дружину журналіста-політв’язня за інтерв'ю
Суд в Білорусі покарав дружину журналіста-політв’язня за інтерв'ю
20 сiчня, 15:59

Події в Україні

Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Наступ ворога на Луганщині та ракетний удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»
Помер терорист, який виступав із черепом захисника «Азовсталі»
У російській колонії помер український політв'язень
У російській колонії помер український політв'язень
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Розвідка Британії описала тактику боїв за дельту Дніпра
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч
Байден виступив перед Конгресом США, росіяни обстріляли центр Харкова – головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
22K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
16K
Митрополит розвінчав аргументи проти змін у церковному календарі
12K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так

Новини

Окупанти наступають на Донбасі: Генштаб назвав найгарячіші точки
Сьогодні, 07:11
«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Вчора, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Вчора, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Вчора, 11:01

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту