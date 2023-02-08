У російській колонії помер український політв'язень

Ширінг звертався по медичну допомогу, потребував операції на серці, однак її не провели.

В Оренбурзькій області Росії помер незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму Костянтин Ширінг. Про це повідомила Кримська правозахисна група.

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«61-річний українець Костянтин Ширінг, котрого засудили на 12 років за звинуваченням у «шпигунстві», помер у колонії №5 у місті Новотроїцьк Оренбурзької області росії, де відбував незаконне покарання», – йдеться в повідомленні.

Правозахисники зазначають, що Ширінг звертався по медичну допомогу, потребував операції на серці, однак її не провели. Також відзначається, що офіційного підтвердження факту смерті Ширінга від адміністрації колонії у них поки немає.

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У жовтні 2021 року «Верховний суд Криму» засудив Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за звинуваченням у «шпигунстві». ФСБ затримала Ширінга разом з російською військовослужбовою Тетяною Кузьменко за нібито участь в «українській розвідувально-диверсійній групі». За версією ФСБ, Ширінг нібито отримував відомості від Кузьменко, яка служила у військовій частині прапорщиком, та передавав їх Міноборони України. В українській розвідці назвали це провокацією.

У листопаді 2021 року тодішня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що Ширінг не отримує життєво необхідних ліків та медичної допомоги.

До слова, нещодавно у Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим. Він загинув на фронті 21 грудня.