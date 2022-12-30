У Києві попрощалися з колишнім політв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим (фото)

Кремлівський режим засудив Афанасьєва до семи років позбавлення волі

У Афанасьєва залишилася дружина та дворічна донька

У Києві на території Михайлівського Золотоверхого Собору відбулася церемонія прощання і відспівування кримчанина, громадського активіста, колишнього політв’язня Кремля Геннадія Афанасьєва, який загинув на фронті 21 грудня. Репортаж з церемонії опублікувало «Радіо Свобода».

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Відомо, що у Афанасьєва залишилася дружина та дворічна донька.

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У Києві порощалися з Геннадієм Афанасьєвим фото «Радіо Свобода»

Нагадаємо, у травні 2014 року після анкесії Криму ФСБ РФ затримала Геннадія Афанасьєва на одній з вулиць Сімферополя. Активіста звинуватили у нібито підготовці терористичних актів. Він був одним з обвинувачених у справі так званих «терористів групи Сенцова».

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Кремлівський режим засудив його до семи років позбавлення волі. Однак через два роки його вдалося повернути в Україну в результаті обміну.

У 2018 році Європейський суд з прав людини зобов’язав РФ виплатити Афанасьєву грошову компенсацію через нелюдські умови конвоювання.