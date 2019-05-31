У Шостці вибухнула автівка на АЗС
Люди під час вибуху не постраждали
На Сумщині у місті Шостка на газовій автозаправці вибухнув автомобіль.
Про це в четвер, 30 травня, повідомляє місцеве видання Шостка.info з посиланням на 2-й державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС у Сумській області.
Зазначається, що інцидент стався близько 18:00 на вулиці Воронезькій.
«Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався вибух газового балона автомобіля без подальшого горіння. На щастя, люди не постраждали», - йдеться в повідомленні.
На місці події працювали співробітники поліції. За однією з версій, причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля.
Раніше в Житомирі на АЗС сталася пожежа. Тоді постраждали двоє людей, вогонь знищив чотири автомобілі.
А в Києві на автозаправці стався вибух, у результаті загинув працівник АЗС.