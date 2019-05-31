У Шостці вибухнула автівка на АЗС



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Причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля

Люди під час вибуху не постраждали

На Сумщині у місті Шостка на газовій автозаправці вибухнув автомобіль.

Про це в четвер, 30 травня, повідомляє місцеве видання Шостка.info з посиланням на 2-й державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС у Сумській області.

Зазначається, що інцидент стався близько 18:00 на вулиці Воронезькій.

«Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що стався вибух газового балона автомобіля без подальшого горіння. На щастя, люди не постраждали», - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали співробітники поліції. За однією з версій, причиною вибуху стала несправність газового обладнання автомобіля.

Раніше в Житомирі на АЗС сталася пожежа. Тоді постраждали двоє людей, вогонь знищив чотири автомобілі.

А в Києві на автозаправці стався вибух, у результаті загинув працівник АЗС.