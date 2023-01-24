У Сімферополі паніка через потужні вибухи

Місцеві мешканці почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна

За попередньою інформацією у місті пролунали чотири вибухи

У тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні, 24 січня, прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Про «бавовну» повідомили місцеві жителі тимчасово окупованого Сімферополя. При цьому вони почули кілька гучних вибухів.

Уточнюється, що місцеві мешканці почули вибухи, через які у них почали тремтіти вікна протягом декількох хвилин.

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Як уточнюють очевидці, всього в місті пролунали чотири вибухи. «Щось весь час вибухає в Сімферополі на 51 армії, та так що шибки тремтять протягом п'яти хвилин, у кого як обстановка?»,– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 335-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує вести наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри численні втрати зі свого боку. На Куп’янському напрямку вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника були відбиті українськими оборонцями. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону.