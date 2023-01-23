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У багатоповерхівці Хмельницького пролунав вибух: є загиблі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У багатоповерхівці Хмельницького пролунав вибух: є загиблі (фото)
Поліція встановлює обставини трагедії
фото: пресслжба поліції Хмельниччини

За попередніми даними, вибух стався через гранату РГД-5

Сьогодні, 23 січня, у багатоповерхівці Хмельницького,  на вулиці Львівське шосе, пролунав потужний вибух. На місці трагедії загинув 24-річний чоловік та 51-річна жінка. Про це повідомляє пресслужба  Нацполіції Хмельницької області.

Вибух пролунав у квартирі на восьмому  поверсі житлового будинку об 11:00. На місці трагедії знайшли тіло 24-річного чоловіка, уродженця Шепетівського району Хмельниччини. Також там виявили 51-річну місцеву жительку. Стан жінки був тяжкий, вона померла під час надання медичної допомоги.

У багатоповерхівці Хмельницького пролунав вибух: є загиблі (фото) фото 1

За попередніми даними, вибух стався через гранату РГД-5. На місці трагедії знайшли її уламки. Поліція встановлює обставини трагедії.

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Раніше повідомлялося, що у житловому будинку столиці стався вибух. На місці події рятувальники встановили, що в одній із квартир на 13 поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замикання електромережі з послідуючим горінням та вибухом гелевого акумулятора. Під час розвідки з верхніх поверхів було виведено 10 осіб на безпечну відстань.

Теги: вибух рятувальники поліція жінка чоловік Хмельницкий

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