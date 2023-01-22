У Бєлгородській області пролунали вибухи (відео)

Мешканці країни-агресорки не сплять: їх будинки здригаються від «бавовни»

У Бєлгородській області Росії вночі, 23 січня, пролунали звуки вибухів. Відповідні відео публікують налякані росіяни.

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У прикордонній з Україною області РФ від початку повномасштабної війни дедалі частіше працює ППО, проте таки трапляються вибухи й на нафтобазах та складах зі зброєю.

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Нагадаємо, напередодні під обстріл потрапило російське село В'язове. «Бавовна» на Бєлгородщині: пошкоджено лінію електромереж.

Зауважимо, що біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

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Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.

До слова, Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО.

Крім того, у ISW пояснили для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві.

До того ж окупанти хочуть ударити по Банковій і вбити Зеленського: російський правозахисник Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні.