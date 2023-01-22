Вибух на Кримському мосту. Генпрокурор Болгарії зробив заяву

Болгарія не має жодного стосунку до вибуху, стверджують місцеві правоохоронці

Софія офіційно спростувала версію Кремля про те, що маршрут вантажівки, яка вибухнула на Кримському мосту, розпочався у Болгарії. Про це йдеться у заяві головного прокурора Болгарії Івана Гешева.

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«Колеги з Софійської міської прокуратури категорично встановили, що Болгарія не має жодного відношення до вибуху на Кримському мосту. Це чергова російська гібридна атака на європейську спільноту», – наголосив Гешев.

Колегите от Софийската градска прокуратура категорично установиха, че България 🇧🇬 няма нищо общо с взрива на Кримския мост. Това е поредната руска хибридна атака срещу европейската общност 🇪🇺. Будь ласка, читайте текст після реклами January 22, 2023

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля. Згодом росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту.

Як заявив голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін на зустрічі з Путіним, маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, а потім проходив через Грузію, Вірменію, Північну Осетію і Краснодарський край.

Одразу після того, як Кремль оприлюднив інформацію, що маршрут вантажівки, яка підірвала Кримський міст, нібито починався в Болгарії, Служба контррозвідки Болгарії SANS розпочала розслідування за розпорядженням виконувача обов'язків прем'єр-міністра Галаба Донєва.

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Раніше ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомили, що підрив Кримського мосту може бути спецоперацією Служби безпеки України. Водночас у спецслужбі поки офіційно не коментують свою участь у цих подіях. СБУ обіцяє все розповісти після остаточної перемоги України.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.