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    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина

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    У Сєвєродонецьку на дитячому майданчику вибухнув боєприпас &mdash; постраждала дев&rsquo;ятирічна дівчинка - У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    У Сєвєродонецьку на дитячому майданчику вибухнув боєприпас — постраждала дев’ятирічна дівчинка
    Фото: Нацполіція

    За попередніми даними, стався вибух сигнального патрона

    У вівторок ввечері, 18 травня, в Сєвєродонецьку стався вибух боєприпасу на дитячому майданчику. В результаті інциденту постраждала дев'ятирічна дівчинка. Про це повідомляє пресслужба поліції в Луганській області.

    Інцидент стався близько 17 години на дитячому майданчику по вулиці Енергетиків.

    На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ на майданчик інших осіб.

    За попередніми даними, стався вибух сигнального патрона.

    На місці події правоохоронці виявили ще два аналогічних патрони, які знаходилися в кущах і на лавці.

    Відомо, що зазначені небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають в цьому ж дворі, на смітнику і сховали їх в кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла.

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    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина
    Фото: Нацполіція

    «Зараз дівчинці надається допомога в лікарні міста, у неї діагностовано розсічення брови», – йдеться в повідомленні.

    Наразі слідчі разом з прокуратурою вирішують питання щодо кваліфікації події, тривають невідкладні слідчі заходи.

    Теги: Національна поліція України вибух Луганщина діти
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    У Сєвєродонецьку стався вибух, постраждала дитина