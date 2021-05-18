Помер підліток, який стрибнув із мосту в Києві. Хлопець залишив послання (відео)

Хлопець поїхав до столиці, щоб покінчити життя самогубством

Сьогодні, 18 травня, о 6 ранку у лікарні помер 15 річний мешканець Київщини Денис Родіков, який у понеділок стрибнув із мосту у столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, 17 травня 15-річний хлопець пішов з дому у селі Липовий Скиток Фастівського району Київщини, попередньо написавши про те, що має намір покінчити життя самогубством.

Поліція Київщини розпочала пошуки неповнолітнього одразу після того, як він пішов з дому.

Правоохоронці відстежували камери відеонагляду, встановили всі можливі зв’язки зниклого та тримали постійний контакт з усіма рідними та друзями Дениса. Для пошуків хлопця були задіяні всі підрозділи поліції Фастівщини, оперативники, спецпризначенці, ювенальні поліцейські Київщини, підключили аеророзвідку та кіберполіцію.

Встановлено, що хлопець задля маскування викинув верхній одяг по дорозі, у селищі Калинівка.

Поліція постійно моніторила повідомлення на спецлінію «102» та встановила, що саме в Києві хлопець стрибнув із мосту на бетонний тротуар. У тяжкому стані його доставили до лікарні. Зранку юнак помер.

За даним фактом поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за ст. 120 (Доведення до самогубства) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вкотре закликають батьків, осіб, які їх замінюють, та родичів не бути байдужими до проблем дітей. «Цікавтесь їхнім дозвіллям, будьте терплячими, намагайтесь зрозуміти та підтримати у важку хвилину, розділяйте захоплення», – йдеться в повідомленні поліції.

Також правоохоронці звертаються до підлітків: «Якщо ваші однолітки демонструють, навіть жартома, підозрілу поведінку, повідомляйте про це дорослим. Закликаємо підлітків: спілкуйтеся зі своїм близьким оточенням. Віртуальний простір не допомагає у вирішенні проблем. Діліться проблемами з близькими. Звертайтесь напряму до поліції Київщини та пам’ятайте, тут вам завжди допоможуть».

Як повідомлялося, 13 травня 14-річного мешканця Вишгорода знайшли повішеним на дереві.

Нещодавно у Запоріжжі школярка звела рахунки з життям. У передсмертній записці написала, що у школі її «булили», і терпіти це вона більше не хотіла. В поліції відкрили кримінальне провадження.

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