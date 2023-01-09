У соборі Копенгагена відбувся молебень за українських воїнів і мир в Україні (фото)

Молебень відбувся трьома мовами – українською, данською і англійською

Військовий капелан Православної церкви України очолив екуменічний молебень в Кафедралоному соборі Копенгагена. Про це повідомляє українська громада з місця події.

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Зазначається, екуменічну службу за участі християнських церков Данії вперше в історії собору очолив православний священник. З благословення предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого митрополита київського і всієї України Епіфанія, цю місію було покладено на військового капелана 42-го батальйону «Легіон Оболоні» Сергія Бережного.

«Сьогодні ми, православні українці, разом з представниками інших християнських церков Данії молимось за справедливий мир в Україні та за тих, хто його забезбечує – наших воїнів-захисників. Вони є щитом правди і світла не тільки для України та її народу, але і для всього європейського континенту. Вони допомагають відновити мир і справедливість та забезпечити незалежне і гідне майбутнє для наступних поколінь. Ми молимось за її величність Королеву Данії. За уряд та народ країни, яка підтримує нашу боротьбу за свободу, людську гідність і право обирати свою ідентичність в сім‘ї європейських держав, частиною якої ми є з часів Хрещення Київської Русі», – звернувся до присутніх ієрей Сергій Бережной.

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Молебень відбувся трьома мовами – українською, данською і англійською. До нього долучилися численні українці, що проживають в Данії як постійно, так і за програмою надання тимчасового прихистку, посол України в дипломати, парламентарі, представники Міністерства релігійних справ.

«Ми раді, що можемо вітати Православну церкву України серед нас. Бажаємо й надалі підтримувати український народ, його церкву та постійну боротьбу за чесний і справедливий мир. Це спільне святкування Різдва в Данії є нагодою для всіх нас зібратися разом, обмінятися побажаннями мирного Різдва та помолитися за справедливий мир в Україні», – зазначив співорганізатор події, доктор теології Лундського університету Еміль Саггау.

Вчора в Данії було звершене перше богослужіння для української православної громади в Данії. Подія відбулася на Заході країни, в Ютландії, де сконцентрована велика кількість православних українців. Частина з них проживає тут постійно, але багато знайшли в Данії прихисток нещодавно – після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Під час молебню в соборі прозвучали «Щедрик» М. Леонтовича, «Мелодія» М. Скорика, «Мелодія» Б. Лятошинського у виконанні українок, які перебувають в Данії за програмою надання тимчасового прихистку – піаністки Юлії Жукової і скрипалька Наталії Пилипенко.

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Нагадаємо, предстоятель ПЦУ 7 січня вперше провів богослужіння в Києво-Печерській лаврі.

Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

Зазначимо, що митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби.