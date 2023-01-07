Епіфаній згадав про війну під час Різдвяної служби
Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війн
Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Епіфаній заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.
«Ці міркування особливо відлунюють у наших серцях у час найважчих випробувань війною, які переживає наш український народ. Ми не бажали цієї війни... Понад три десятиліття тому ми вирвалися з багатовікового рабства, скинули ярмо, стали незалежними, розпочали будівництво власної суверенної держави. Ті, хто тримали нас у неволі, не могли стерпіти наших досягнень і успіху. Диявольські злоба та заздрість спонукали їх розпочати війну, але в ній вони обов’язково зазнають поразки, адже правда на нашій стороні», – сказав він.
Митрополит висловив упевненість, що ворог обов'язково зазнає поразки у війні, «оскільки правда на нашому боці, а там де правда, там Бог, а з Богом ми безсумнівно переможемо».
За його словами, зруйнувавши плани «кремлівського тирана», українці вже досягли моральної перемоги.
«Бо всі люди засуджують акти геноциду, терор і чисельні військові злочини, які Російська імперія зла здійснює на нашій землі», – заявив він.
Епіфаній згадав українських військових, які захищають українців від російської агресії. Крім того, митрополит згадав про громадян України на тимчасово окупованих територіях та полонених.
«Найтепліші молитви і найсердечніші побажання сьогодні лунають для наших новітніх героїв. Згадаймо також і наших братів і сестер, які вимушені відзначати свята в неволі, на тимчасово окупованих українських землях. Згадаймо про наших військових і цивільних полонених та інших несправедливо ув’язнених і попросімо Господа для них захисту і швидкого звільнення», – закликав Епіфаній.
Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.
22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.
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