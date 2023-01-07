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Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Епіфаній не став поминати патріарха Кирила під час різдвяної служби у Лаврі (відео)
Митрополит Епіфаній проводить Богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києва
фото: glavcom.ua

Відколи ПЦУ отримала Томос про автокефалію, предстоятель під час богослужіння мав зачитувати імена глав усіх церков, що входять у диптих, навіть очільника ворожої РПЦ

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній не став поминати патріарха РПЦ Кирила під час різдвяної служби в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Під час різдвяної служби віруючі молилися за єдність православної церкви і поминали усіх предстоятелів помісних православних церков. Ім’я глави РПЦ Кирила не звучало в Диптиху.

Зазначимо, поминання предстоятелів помісних православних церков у відповідності до їхнього місця в диптиху (переліку помісних церков) є однією з ключових ознак церковного спілкування між ними. Першим у диптиху йде Вселенський патріарх, а Українська церква посіла 15-те місце.

Відколи ПЦУ отримала Томос про автокефалію, предстоятель під час богослужіння мав зачитувати імена глав усіх церков, що входять у диптих, навіть очільника ворожої Російської православної церкви Кирила (Гундяєва).

Проте повномасштабне вторгнення і винищення українців, розпочате Путіним з благословення Кирила 24 лютого 2022 року, все змінило і ПЦУ перестала згадувати Кирила під час богослужіння.

Нагадаємо, сьогодні, 7 січня, митрополит Київський і всієї України УПЦ/ПЦУ Епіфаній проводить святкову службу в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

Натомість УПЦ МП заявила, що митрополит Епіфаній не має дозволу на службу в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Як повідомлялося раніше, Києво-Печерський заповідник заявив, що не продовжуватиме орендний договір з УПЦ МП на користування Успенським собором і Трапезним храмом лаври. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) закликав президента Володимира Зеленського не забирати в УПЦ МП храми на території лаври, які були в неї в оренді. Він записав відеозвернення, у якому поскаржився, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня. Однак відповіді від глави держави не дочекався.

22 листопада Служба безпеки України провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві.

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Теги: відео свято Епіфаній томос церква

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