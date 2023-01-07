Митрополит у вишиванці: українців вразило вбрання Епіфанія

На Рідво відбулася перша служба ПЦУ на території однієї із основних християнських святинь України

На Різдво, 7 січня, відбулася історична подія – нарешті у Києво-Печерській лаврі залунала українська мова: митрополит Епіфаній провів Богослужіння в Успенському соборі. Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної ПЦУ на території відомого монастириського комплексу. Для визначної події митрополит Епіфаній обрав святкове вбрання – білу рясу з елементами вишивки.

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Облачення священнослужителя приємно вразило й потішило українців: сотні користувачів соцмереж нині опублікували світлини Епіфанія у вишиванці. «Главком» зібрав найяскравіші відгуки та коментарі.

У мене облачення священників ніколи не викликали якихось позитивних емоцій. Особливо отой блиск золота та каміння. Але сьогодні, якщо відверто, я милувався облаченням Епіфанія. Думаю, що не тільки я. Вишукано, достойно, гідно, по-українськи. Як і має бути в УКРАЇНСЬКОГО ієрарха і патріота.

Якась особлива легкість в поєднанні трьох кольорів: червоного, чорного на білому тлі, а на фоні золота алтаря виглядає по-особливому урочисто!

Не релігійна. Дивлюся і плачу, дійсно Людина там, де треба.

Здавалося б, церковне убрання - одноманітний стиль, багато золота, візерунків тощо, але те, що побачив сьогодні, перевернуло все єство. Наш, з нами, про нас, для нас українців! Як зворушливо і величаво одночасно.

Велично та сучасно! Це найкращий образ священика, який коли небудь існував у світі!

Чисті входини у чистому національному вбранні!

Нагадаємо, у Лаврі пройшла різдвяна служба Епіфанія – перше в історії ПЦУ богослужіння у Києво-Печерській лаврі: фото та відео.

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До слова, Епіфаній на богослужінні в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври висловив упевненість у перемозі України у війні з РФ. Він заявив, що історія Різдва в християнстві має паралелі з повномасштабною війною Росії проти України.

Крім того, Епіфаній заінтригував відповіддю про наступні богослужіння ПЦУ у Лаврі (відео).