У Станиці Луганській сапери біля зруйнованого мосту вже знайшли 49 мін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З 1 по 10 серпня 2019 року здійснюватиметься розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків

У період з 01 по 06 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість загальною площею 0,41 га - ДСНС

У Луганській області українські піротехнічні підрозділи розміновують територію біля зруйнованого мосту поблизу КПВВ «Станиця Луганська».

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Луганській області.

«У період з 01 по 06 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено місцевість у Станично-Луганському районі поблизу КПВВ «Станиця Луганська», навколо зруйнованого мосту, загальною площею 0,41 га, де було виявлено, вилучено та передано підрозділу ЗСУ для знищення 49 одиниць вибухонебезпечних предметів», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, учасники Тристоронньої контактної групи на зустрічі в Мінську 17 липня дійшли порозуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

Згідно з досягнутими домовленостями сторони одночасно мають розпочати ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт, а ОРЛО - покриття та огородження.

У середу, 31 липня, Тристороння контактна група домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територій з 1 серпня.

За інформацією, оприлюдненою на сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook, у період з 1 по 10 серпня 2019 року здійснюватиметься розмінування ділянок уздовж зруйнованого автомобільного мосту через річку Сіверський Донець на глибину 30 метрів з обох боків.