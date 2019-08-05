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    Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати

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    Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати
    Фото: Нацполіція

    У ході обшуку гаража поліцейські виявили тротилові шашки, електродетонатори і набої

    У Житомирській області стався вибух запала до ручної гранати. В результаті інциденту в одному з гаражів 21-річний житель селища Новогуйвинське отримав часткову ампутацію руки, повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 5 серпня.

    «За попередніми висновками лікарів, чоловік отримав ушкодження у вигляді роздроблення кисті правої руки і часткової ампутації. При встановленні всіх обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловік збирався ремонтувати авто і в гаражі, що належить рідним, шукав необхідні інструменти. В якийсь із моментів зачепив, як згодом з'ясувалося, запал ручної гранати», - йдеться в повідомленні.

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    Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати
    Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати
    Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати

    У ході обшуку гаража поліцейські виявили вісім тротилових шашок, 20 електродетонаторів, набої до автоматичної зброї, вогнепровідний шнур та інше.

    Порушено кримінальні провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.263 і ст.128 КК України).

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