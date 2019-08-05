Під Житомиром юнак залишився без руки через вибух гранати



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Фото: Нацполіція

У ході обшуку гаража поліцейські виявили тротилові шашки, електродетонатори і набої

У Житомирській області стався вибух запала до ручної гранати. В результаті інциденту в одному з гаражів 21-річний житель селища Новогуйвинське отримав часткову ампутацію руки, повідомляє регіональне управління Нацполіції в понеділок, 5 серпня.

«За попередніми висновками лікарів, чоловік отримав ушкодження у вигляді роздроблення кисті правої руки і часткової ампутації. При встановленні всіх обставин події, поліцейські з'ясували, що чоловік збирався ремонтувати авто і в гаражі, що належить рідним, шукав необхідні інструменти. В якийсь із моментів зачепив, як згодом з'ясувалося, запал ручної гранати», - йдеться в повідомленні.

У ході обшуку гаража поліцейські виявили вісім тротилових шашок, 20 електродетонаторів, набої до автоматичної зброї, вогнепровідний шнур та інше.

Порушено кримінальні провадження за статтями про незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст.263 і ст.128 КК України).