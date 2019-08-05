За тиждень у Києві сталося майже 140 пожеж



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На першому поверсі будинку на вулиці Сім’ї Сосніних, 4-А горіло сміття та будівельні відходи Фото: ДСНС

На пожежах було врятовано дві людини

Впродовж минулого тижня (з 29 липня до 4 серпня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 255 виїздів. За вказаний період вогнеборці ліквідували 138 пожеж, 15 аварій, 43 рази надавали допомогу населенню міста та іншим службам.

Протягом даного періоду на пожежах травмовано та врятовано 2 особи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

В екосистемах міста виникла одна пожежа на площі 0,002 га. Всього з початку року здійснено 381 виїзд та ліквідовано загоряння на площі 136,252 га.

Протягом тижня на водних об’єктах Києва загинуло 2 особи, врятовано одну людину. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 57 людей, врятовано 25.

Також підрозділи гарнізону здійснили 2 виїзди для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 475 виїздів.

Як повідомлялося, 1 серпня на Південному мосту у Києві дотла згорів автомобіль BMW.