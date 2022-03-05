У Сумах оголошено про загрозу вуличних боїв

Мешканців міста просять бути обережними

Влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв. Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

Сумчан закликають не нехтувати власною безпекою.

«Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!» - йдеться в повідомленні.

Крім того, близько 7 години ранку в Сумах було оголошено тривогу через загрозу авіаударів. Всіх мешканців міста закликають спуститися в укриття.

Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків. У цьому місті, а також у інших населених пунктах області щодня точаться вуличні бої з окупантами.

Нагадаємо, 4 березня на Сумщину поїхали фури з гуманітарною допомогою.