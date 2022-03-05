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    Події в Україні

    У Сумах оголошено про загрозу вуличних боїв

    У Сумах щодня точаться бої з окупантами - У Сумах оголошено про загрозу вуличних боїв
    У Сумах щодня точаться бої з окупантами

    Мешканців міста просять бути обережними

    Влада Сумщини попередила мешканців міста Суми про загрозу вуличних боїв. Про це йдеться в повідомленні Сумської обласної військової адміністрації у Facebook.

    Сумчан закликають не нехтувати власною безпекою.

    «Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!» - йдеться в повідомленні.

    Крім того, близько 7 години ранку в Сумах було оголошено тривогу через загрозу авіаударів. Всіх мешканців міста закликають спуститися в укриття.

    Суми за дев'ять днів війни Росії проти України стали одним з найгарячіших напрямків. У цьому місті, а також у інших населених пунктах області щодня точаться вуличні бої з окупантами.

    Нагадаємо, 4 березня на Сумщину поїхали фури з гуманітарною допомогою.

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    Теги: Росія окупанти Суми війна Сумщина укриття #stoprussia
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    У Сумах оголошено про загрозу вуличних боїв