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    На Сумщину поїхали фури з гуманітарною допомогою

    Ситуація на Сумщині важка, але люди впевнені у своїх силах - На Сумщину поїхали фури з гуманітарною допомогою
    Ситуація на Сумщині важка, але люди впевнені у своїх силах
    фото з відкритих джерел

    Усю допомогу збирають мешканці області, волонтери, представники бізнесу та різних підприємств

    У Полтавській області вже чотири дні працює Гуманітарний штаб. За ці дні було передано 200 тонн допомоги на Сумщину та Харківщину, повідомляє начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    «Уже сьогодні, 5 березня, в Сумську область поїхали 7 фур гуманітарної допомоги – це ще 140 тонн. Відправили воду, овочі, дитяче харчування, олію, крупи, масло, сир, ковбаси, хліб, теплий одяг і дитячий, взуття, ковдри, подушки, засоби гієни, іграшки, – говорить Дмитро Лунін. – Крім того, допомога йде й малими партіями. Кожен день ми нарощуємо обсяги та відточуємо логістику».

    Гуманітарний штаб працює цілодобово, створено кілька складів – фасування продуктів харчування, води, засобів гігієни. Така ж сама робота триває в районах області. Все збирається на опорних пунктах, а потім централізовано завантажується у вантажівки і відправляється в сусідні області.

    У Полтаві – 4 пункти збору, в районах – 3, ще 10 пунктів створені в деяких громадах.

    Усю допомогу збирають мешканці області, волонтери, представники бізнесу та різних підприємств.

    Нагадаємо, Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів, про що Україна і Росія домовились під час другого раунду переговорів у Білорусі.

    Теги: війна вантажівки Сумщина гуманітарна допомога Україна харчування #stoprussia
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    На Сумщину поїхали фури з гуманітарною допомогою