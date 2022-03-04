На Сумщині окупанти захопили підприємство та вимагають переговорів

Окупанти розстрілюють мирних мешканців

У с. Біловодське в Сумській області російські окупанти захопили елеватор агрохолдингу Кернел, вимагають перемовин із місцевою владою та Службою безпеки України. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Відомо, що два дні тому у Роменському районі колони техніки та військові РФ захопили МХП «Дружба-Нова», (Кернел) в с. Біловодське.

На території самого МХП є техніка, поряд біля МХП є склади з буряками.

3 березня росіяни загнали туди 225 одиниць військової техніки. Є важка техніка, артилерія.

Ввечері російська авіація бомбила Роменщину, околиці Недригайлова.

«Росіяни розстрілюють мирних мешканців. Люди всі відійшли від них подалі, сидять в підвалах, бо російські орки вже побували в сусідньому селі Біловоди. Приїхали туди на 4 БМП, там стріляли, грабували, погрожували місцевим», – уточнив голова РВА Денис Ващенко.

Він додав, що зараз повернулися на базу, вимагають перемовника, СБУ, старосту.

«Усі бояться до них іти, бо вони стріляють наповал.

Вони окопались там, на даху сидять снайпери вже третій день. Встановили озброєння навкруги. Риють якийсь котлован бульдозерами та тракторами. Вони там чи укріплення собі будують, чи щось незрозуміле», – наголосив Ващенко.

Додамо, що раніше голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький повідомив про те, що російські окупанти бомблять Суми та область.