У Сумах врятували двох чоловіків, що провалилися під кригу (відео)

В місті Суми на річці Псел під кригу провалилося двоє чоловіків

Співробітники ДСНС використали рятувальне коло та надувний човен

2 січня о 09:20 до рятувальників надійшло повідомлення, що в місті Суми на річці Псел (район одного з ТРЦ) під кригу провалилося двоє чоловіків. На місце події виїжджало відділення чергового караулу 2-ї держаної пожежно-рятувальної частини

За попередніми даними, незадовго до пригоди громадянин 1979 року народження, переходячи водойму, провалився під кригу посередині річки. Сумчанин 1946 року народження, який став свідком події, вирішив самостійно врятувати потопаючого, але під них теж став провалюватися лід. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, що прибули за викликом, використовуючи рятувальне коло, витягли пенсіонера на берег. Його правоохоронці відвезли додому.

За допомогою човна вдалося наблизитися до 40-річного потопаючого та оперативно транспортувати на тверду поверхню. Чоловіка ушпиталили.

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