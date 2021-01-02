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    Події в Україні

    У Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку

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    У Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку - У Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку
    У Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку

    Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

    До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із дитячих садочків у міста Маріуполь сталася пожежа.

    Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу.

    Про це повідомили надзвичайники Донеччини.

    Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.

    Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

    «Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що у Полтавській області було травмовано жителя Кременчуцького району 2002 року народження: внаслідок розриву у руці петарди йому відірвало палець.

    Теги: пожежа Маріуполь ДСНС дитячий садок
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