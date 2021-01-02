У Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в одному із дитячих садочків у міста Маріуполь сталася пожежа.

Вогонь спалахнув в одному з кабінетів на другому поверсі двоповерхової будівлі дошкільного навчального закладу.

Про це повідомили надзвичайники Донеччини.

Попередня причина пожежі – необережність під час використання піротехнічних засобів.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

«Дотримання правил пожежної безпеки – запорука збереження вашого життя, здоров'я та майна від нищівної вогняної стихії», – наголошують у ДСНС.

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