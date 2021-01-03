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    Події в Україні

    На Хмельниччині горів жіночий монастир (відео)

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    <p>До ліквідації пожежі залучалися 16 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки</p> - На Хмельниччині горів жіночий монастир (відео)

    До ліквідації пожежі залучалися 16 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки

    Фото: ДСНС

    Ймовірна причина займання – порушення правил експлуатації пічного опалення

    У с. Черніївка Полонського району Хмельницької області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС,

    Повідомлення про пожежу в одній з будівель жіночого монастиря надійшло 2 січня о 15:07. За підвищеним номером виклику до місця пожежі було направлено два відділення працівників 17 Державної пожежно-рятувальної частини м. Полонне, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної дружини смт Понінка.

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    Фото: ДСНС

    «На час прибуття перших підрозділів горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю», – розповіли у ДСНС.

    Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52. Постраждалих немає. Ймовірна причина займання – порушення правил експлуатації пічного опалення.

    До ліквідації пожежі залучалися 16 осіб особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

    Нагадаємо, у Маріуполі загорівся дитячий садок через піротехніку.

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    Теги: пожежа Хмельниччина ДСНС опалення
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