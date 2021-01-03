На Хмельниччині горів жіночий монастир (відео)

До ліквідації пожежі залучалися 16 чоловік особового складу та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки

Ймовірна причина займання – порушення правил експлуатації пічного опалення

У с. Черніївка Полонського району Хмельницької області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовірного Князя Олександра Невського.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС,

Повідомлення про пожежу в одній з будівель жіночого монастиря надійшло 2 січня о 15:07. За підвищеним номером виклику до місця пожежі було направлено два відділення працівників 17 Державної пожежно-рятувальної частини м. Полонне, а також вогнеборців місцевої пожежної охорони та добровільної пожежної дружини смт Понінка.

Фото: ДСНС

«На час прибуття перших підрозділів горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м. Вогонь швидко поширювався, існувала загроза перекидання вогню на сусідні господарчі та основні будівлі монастирю», – розповіли у ДСНС.

Пожежу локалізовано о 15:40 та ліквідовано о 15:52. Постраждалих немає. Ймовірна причина займання – порушення правил експлуатації пічного опалення.

До ліквідації пожежі залучалися 16 осіб особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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