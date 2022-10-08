У Святогірську перезахоронили загиблих під час окупації

Всі перезахоронені були ідентифіковані

У Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, котрі загиблі в окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях», – розповів Кириленко.

Він наголосив, що всі тіла з числа перезахоронених були ідентифіковані та належним чином поховані.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією.

Раніше повідомлялося, що у Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

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