Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Святогірську перезахоронили загиблих під час окупації

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Всі перезахоронені були ідентифіковані

У Святогірську на міському кладовищі перезахоронили 21 тіло цивільних, котрі загиблі в окупації. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

«Поки тривали бої за Святогірськ та окупація, загиблих закопували на вулицях і подвір'ях», – розповів Кириленко.

Він наголосив, що всі тіла з числа перезахоронених були ідентифіковані та  належним чином поховані. 

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією.

Раніше повідомлялося, що у Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області

Теги: Херсонщина окупація звільнення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
В окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух
На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей
На Запоріжжі на міні підірвалися двоє дітей
Окупанти вдарили по центру Харкова: перші подробиці
Окупанти вдарили по центру Харкова: перші подробиці
У Святогірську перезахоронили загиблих під час окупації
У Святогірську перезахоронили загиблих під час окупації
У Харкові прогриміли потужні вибухи (відео)
У Харкові прогриміли потужні вибухи (відео)
ЗСУ збили ще три ворожі дрони-камікадзе на півдні України
ЗСУ збили ще три ворожі дрони-камікадзе на півдні України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
59K
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
43K
Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви
40K
НБУ назвав найнадійніші банки України
29K
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
26K
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Новини

У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Вчора, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Вчора, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Вчора, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
6 жовтня, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
6 жовтня, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
6 жовтня, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту