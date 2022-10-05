У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото) 

Коли рашисти тікали з міста, то полишили своїх вбитих

У нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними. Про це повідомляє «Громадське».

Росіяни копали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання.

Не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото).

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.