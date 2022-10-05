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У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото) 
Не всі поховані наразі ідентифіковані
фото: Анастасія Станко / hromadske 

Коли рашисти тікали з міста, то полишили своїх вбитих 

У нещодавно звільненому Лимані Донецької області знайшли понад 50 поховань із цивільними. Про це повідомляє «Громадське».

Росіяни копали траншеї та змушували людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла загиблих для перепоховання. 

У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото)  фото 1

Не всі поховані люди ідентифіковані. Їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото)  фото 2
У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців (фото)  фото 3

Окупанти не забирали тіла своїх військових. Так, в одній із хат жили росіяни й організували там медпункт. Коли вони відступали, то забрали поранених, а мертвих залишили.

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані. 

Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото).

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

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Теги: Лиман росіяни поховання рашисти Донеччина

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