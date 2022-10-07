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ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією (фото)
Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків
ДБР

У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих, а також анкети кандидатів на «окупаційні» посади

Після звільнення силами оборони міста Лиман, що на Донеччині, працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їх пособниками. Зокрема, у населеному пункті Яцьківка виявлено штаб окупантів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вилучено мобільні телефони, карти пам’яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень. Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

«Стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані тривають. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень відносно місцевих зрадників та колаборантів. Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведенні підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України», – додали в ДБР.

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Раніше повідомлялося, що СБУ знайшла «елітний» командний пункт рашистів.

Нагадаємо, триває 226-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Здійснює перегрупування військ на Південнобузькому напрямку.

Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна ДБР Лиман

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