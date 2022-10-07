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У «вагнерівців», які воюють в Україні, значні втрати і пригнічений стан – CNN

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У «вагнерівців», які воюють в Україні, значні втрати і пригнічений стан – CNN
Найманці втрачають професіоналів 
фото з відкритих джерел

В Україні орудують 5 тис. вояків приватної армії

Разом із російськими військами в Україні воюють щонайменше 5 тис. найманців приватної військової компанії «Вагнер». Найманці зазнають великих втрат, у їхніх лавах дедалі менше професійних солдатів, а моральний дух бойовиків знижується. Про це йдеться у матеріалі CNN.

«Російська армія не може впоратися на війні без найманців», – зазначив один із колишніх командирів-найманців Габідуллін.

Бойовий досвід – один із двох факторів, які, за словами Габідулліна, відокремлює найманців від регулярних російських військ, а другий – гроші.

«Основу цих груп завжди складали дуже досвідчені люди, які так чи інакше пройшли через кілька війн. У них більш вагомий, осмислений досвід, ніж у армії. Армія – це молоді солдати, яких змусили підписати контракт, вони не мають досвіду», – сказав він CNN.

Саме тому такі воєнізовані формування в Україні, одним із яких є «Вагнер», такі цінні для Росії. 
Декілька підрозділів російської армії, які воювали в Україні, шукають людей через біржу праці. Найбільше людей шукає 37 мотострілецька бригада з Бурятії.

Як сказав телеканалу представник розвідувального управління Міністерства оборони України Андрій Юсов, сьогодні щонайменше п'ять тис. найманців, пов'язаних із групою «Вагнера», діють в Україні. Цю цифру було підтверджено також джерелом у французькій розвідці: за його словами, деякі найманці залишили африканський континент, щоб підтримати угруповання в Україні. 
За даними Міністерства оборони України, Кремль все частіше використовує бійців «Вагнера» як штурмові загони. Оскільки їхні втрати не вносяться до офіційних, вони «несуть тягар втрат», які були б політично чутливими для Путіна.

«Вагнер» зазнає великих втрат в Україні, особливо й не дивно серед молодих та недосвідчених бійців», – заявило високопоставлене джерело у міністерстві оборони США. 

Найманці приватної військової компанії «Вагнера» можуть заробляти до $5 тис на місяць. Як розповіло високопоставлене джерело у Міноборони України, їм також пропонують бонуси за знищення українських танків чи частин. 

При цьому, зазначив Юсов, «вагнерівців» дедалі частіше використовують для «латання дірок» у російській лінії фронту. Це також підтвердив представник міністерства оборони США.

Те, що «вагнерівців» використовують на різних лініях фронту, призвело до серйозних проблем із логістикою – необхідністю постачати найманців боєприпасами, продовольством та підтримкою для тривалих операцій.

Деякі найманці скаржаться на відсутність бронежилетів та касок, інші – на дефіцит боєприпасів. Ще одна проблема ПВК «Вагнера» – туди почали вербувати людей без досвіду, а також ув'язнених. Як підкреслює CNN, ще кілька місяців тому такий крок був би немислимий для приватної військової компанії, яка колись вважалася одним із найпрофесійніших підрозділів в арсеналі кремля.

Все це породило ширшу проблему – у лавах ПВК виникло невдоволення. Українські спецслужби відзначають «загальне зниження морального та психологічного стану» найманців «Вагнера».

Екскомандувач Габідуллін каже, що деморалізація бойовиків викликана їхньою незадоволеністю «загальною організацією бойових дій: нездатністю російського керівництва приймати грамотні рішення, організовувати битви». 

Нагадаємо, на війну в Україну могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них. До деяких колоній вербувальники від «ПВК Вагнера» почали приїжджати повторно. Один із родичів в’язнів петербурзької колонії «Яблунівка» розповів журналістам, що з колонії засуджених забирали вже тричі. За його словами, тепер ув’язненим кажуть, що вони підписують контракт і їдуть на війну за гроші або пізніше їх все одно відправлять туди, але вже без оплати.

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Теги: армія втрати гроші Міноборони ПВК Вагнера

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