Журналісти з’ясували, скільки в’язнів уже завербувала ПВК «Вагнера»

У російських колоніях може бути завербовано щонайменше 11 тисяч в’язнів

Із деяких колоній засуджених забирали вже тричі

На війну в Україну могли бути завербовані щонайменше 5786 в’язнів із 37 російських колоній, а вивезені до району бойових дій – щонайменше 2036 із них. Про це повідомляє російське видання «Важные истории».

Журналісти уточнюють, що їхні дані ґрунтуються на інформації від власних джерел у колоніях, на даних правозахисних телеграм-каналів і публікаціях у ЗМІ, які, на їхню думку, заслуговують на довіру.

За інформацією видання, до деяких колоній вербувальники від «ПВК Вагнера» почали приїжджати повторно. Один із родичів в’язнів петербурзької колонії «Яблунівка» розповів журналістам, що з колонії засуджених забирали вже тричі. За його словами, тепер ув’язненим кажуть, що вони підписують контракт і їдуть на війну за гроші або пізніше їх все одно відправлять туди, але вже без оплати.

Голова правозахисного проєкту «Русь сидящая» Ольга Романова розповіла журналістам, що з колонії Форносово в Ленінградській області Росії засуджених вивозили вже мінімум двічі. За її словами, всього в російських колоніях може бути завербовано щонайменше 11 тисяч в’язнів, а відправлено на війну близько трьох тисяч.

«Якщо раніше нам писали приблизно раз на три дні, що забирають, наприклад, 40 осіб, то тепер практично щодня йдеться про сотні людей», – заявила правозахисниця.

В останні тижні неодноразово публікувалися повідомлення про те, що в’язнів із російських колоній, насамперед суворого режиму, де утримуються засуджені за тяжкі злочини, вербують для участі у війні проти України у складі ПВК «Вагнера», причому вербуванням займається особисто близький до російського президента бізнесмен Євген Пригожин, якого пов’язують із цією організацією.

Раніше самі ув’язнені розповідали, що Пригожин особисто пропонує звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.

Пригожин порадив ув'язненим, які не хочуть йти на війну з Україною, відправити на фронт своїх дітей.

Російські правозахисники звернулись до генпрокурора з листом, у якому просять пояснити, на яких підставах в’язнів відправляють на війну в Україні.

ІТ-армія зламала сайт групи Вагнера, що вербує російських в’язнів для відправлення на війну в Україну.

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