«Кухар Путіна» визнав, що створив ПВК «Вагнер»

Пригожин заявив, що «ПВК Вагнера» було створено 1 травня 2014 року

Наближений до Путіна російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив свою причетність до створення ПВК «Вагнера», яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні. Про це повідомляє компанія «Конкорд», що належить Пригожину.

Пригожин заявив, що «ПВК Вагнера» було створено 1 травня 2014 року, коли «розпочався геноцид російського населення Донбасу».

За словами Пригожина, після окупації Росією Криму він почав їздити на полігони, де побачив, як люди за гроші наймають бійців для «захисту росіян». Він вирішив, що половина творців таких військових угруповань – «шахраї», тому що відправляють найманців «голими-босими на реальну смерть».

Він називає найманців ПВК «хоробрими хлопцями, які вміли лише одне – воювати, захищати знедолених, стояти на смерть на боці добра та справедливості».

Нагадаємо, 14 вересня у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

Чоловік розповідає, що ув'язнені вже раніше воювали з ним. За його словами, 40 осіб із Санк-Петербургу штурмували Вуглегірську ТЕС, «зайшли в окопи противника і вирізали там всіх ножами», при цьому з кримінальників загинули тільки троє. Тим ув'язненим, які залишаться живими під час участі у бойових діях, схожий на Пригожина чоловік обіцяє помилування.