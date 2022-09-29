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ЗСУ ліквідували командира штурмового загону «вагнерівців»

Надія Клочко
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували командира штурмового загону «вагнерівців»
Російський найманець Олексій Нагін загинув 20 вересня
фото з відкритих джерел

Ліквідований «вагнерівець» був учасником бойових дій у Чечні, Грузії, Сирії, Лівії та на Донбасі

Українські військові поблизу Бахмута ліквідували командира штурмового загону російської приватної військової компанії «Вагнера», 41-річного Олексія Нагіна. Про це повідомляє волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm.

Розслідувачі, посилаючись на низку інформаційних ресурсів, повідомляють, що 20 вересня біля Бахмута було вбито 41-річного командира штурмового загону ПВК «Вагнера» Олексія Нагіна, на прізвисько «Терек».

Нагін, за даними InformNapalm, був учасником бойових дій у Чечні, Грузії, на Донбасі, Сирії та Лівії.

За свої «заслуги» Нагін був нагороджений трьома орденами мужності, платиновою зіркою героя ПВК «Вагнера», медалями «За відвагу» та «За захист Криму». Також Нагін отримав низку відзнак у так званих «ДНР» та «ЛНР».

Як повідомлялося, російський бізнесмен Євген Пригожин раніше підтвердив свою причетність до створення ПВК «Вагнера», яка брала участь у бойових діях у Сирії та в Україні.

Також раніше у мережі з'явилося відео, на якому чоловік, схожий на главу ПВК «Вагнера» Євгенія Пригожина, вербує ув'язнених однієї з російських колоній для участі у війні.

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Теги: війна ПВК Вагнера окупанти

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