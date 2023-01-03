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У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи (відео)
У Запоріжжі прогриміли вибухи
фото ілюстративне

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила

Ввечері, 3 січня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали. 

Наразі у міста та області оголошено повітряну тривогу. 

Також за інформацією пабліків, окупанти обстрілюють місто з зенітно-ракетних комплексів С-300.

Офіційного підтвердження вибухів наразі немає. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. 

Нагадаємо, триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат.

Теги: Запоріжжя вибух окупанти Telegram місто

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