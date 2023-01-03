Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ
фото: пресслужба СБУ

Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим – колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня 2022 року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами «3М14-Калібр» з російських бойових кораблів.

 

Теги: СБУ розслідування Україна ворог полковник 24 лютого

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росіяни риють траншеї на півночі Криму: оприлюднене супутникове відео
Росіяни риють траншеї на півночі Криму: оприлюднене супутникове відео
ЗСУ показали, як нищили позиції ворога під Бахмутом (відео)
ЗСУ показали, як нищили позиції ворога під Бахмутом (відео)
Ракетний удар по Краматорську, Нікопольщина під «Градами». Ситуація в регіонах станом на 3 січня
Ракетний удар по Краматорську, Нікопольщина під «Градами». Ситуація в регіонах станом на 3 січня
Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ
Обстріли цивільних об’єктів України: СБУ оголосила підозри вищому командуванню РФ
Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
Бойовий медик показав зворушливе відео порятунку українського захисника
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом
Британська розвідка пояснила, чому зупинився наступ росіян під Бахмутом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Бізнес-партнерка Медведчука судиться із Зеленським
16K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Терорист Гіркін розповів, що не так із новорічним виступом Путіна
11K
Коли окупанти можуть здійснити новий масований обстріл: роз’яснення ЗСУ
9846
«Бавовна» у Макіївці: російські пропагандисти б’ються в істериці
7838
Гонитва зі стрільбою: у Дніпрі затримано водійку, яка кружляла на подвір’ї церкви (відео)

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
Вчора, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
Вчора, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39
Швеція очолила Раду Євросоюзу: як зміниться підтримка України
1 сiчня, 17:10

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту