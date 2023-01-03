Ворог обстріляв Краматорськ Донецької області

Внаслідок обстрілу в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання

Російські окупанти вночі, 3 січня, атакували Краматорськ. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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«Краматорськ під ударом», – поінформував мер.

Водночас Гончаренко звернувся до місцевих жителів і наголосив на необхідності перебувати в укриттях, адже ніч може бути неспокійною.

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Своєю чергою у міськраді вказали, що в одному з приватних секторів відбулися аварійні відключення електропостачання.

«Роботи з відновлення розпочнуться після завершення комендантської години», – додали посадовці.

Нагадаємо, 2 січня, окупанти завдали ракетного удару по місту Дружківка Донецької області. Також під ракетний обстріл окупантів потрапило і село Яковлівка.

Внаслідок обстрілу Донеччини на льодовій арені «Альтаїр» спалахнула пожежа.