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Окупанти обстріляли тролейбусне депо у Херсоні

Олександра Садова
glavcom.ua
Окупанти обстріляли тролейбусне депо у Херсоні
фото: Херсонська міська рада

Снаряд влучив в один з тролейбусів

Російська армія у вівторок, 3 січня, обстріляла КП «Херсонелектротранс». Є влучання в один з тролейбусів та адмінбудівлю. Про це повідомили у Херсонській міській раді.

Снаряд влучив в один з тролейбусів. Від рикошету постраждали два транспортні засоби, які стояли поряд. 

Загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих немає.

Зауважили, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці міста – потреби у перевезенні покривалися і покриваються автобусами підприємства ХКТС.

Нагадаємо, у понеділок, 2 січня, вранці російська армія завдала удару по міському ринку у Бериславі Херсонської області. Повідомляли про 5 поранених. Троє людей знаходяться у важкому стані. Їх евакуюватимуть до Херсона, де лікарі нададуть постраждалим необхідну меддопомогу.

31 грудня окупанти обстріляли селище Наддніпрянське Херсонської області. Внаслідок удару було поранено дітей. Постраждалих доправили до лікарні. Діти перебували в операційній, де хірурги боролися за їхні життя.

У четвер, 29 грудня, росіяни обстріляли Обласний кардіологічний диспансер у Херсоні. Через обстріл постаждало двоє людей – охоронець та працівник котельні. Окрім того, у кардіологічному диспансері зруйновано покрівлю, вікна та фасад одного з корпусів.

27 грудня у Херсоні окупанти обстріляли пологовий будинок

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Теги: Херсон обстріл транспорт росія окупанти

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