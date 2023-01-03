Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб

Ознак формування наступальних угруповань противника з Білорусі не виявлено

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається

Триває 314-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави. Противник не відмовляється від планів, щодо виходу на адміністративний кордон Донецької області. Основні зусилля зосереджує на підтриманні наступального потенціалу та поповненні втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З метою здійснення тиску на населення нашої держави, ворог завдає авіаційні та ракетні удари, а також здійснює артилерійські обстріли критичної інфраструктури та населених пунктів на території України порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом цієї доби противник завдав вісім авіаційних ударів та здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль території Донецької та Луганської областей зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку. Російські окупанти роблять спроби покращити тактичне положення на Лиманському та Авдіївському напрямках, підсилюють угруповання на Новопавлівському напрямку за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку.

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Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Обстановка залишається без суттєвих змін. Російські окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах Республіки Білорусь та Російської Федерації. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Противник здійснив обстріли з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Караїчне, Охрімівка, Амбарне Харківської області.

На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, зокрема: Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка, Першотравневе Харківської області та Макіївка, Площанка, Діброва Луганської області.

Бахмутський та Авдіївський напрямки

Противник здійснив обстріли позицій наших військ з танків та артилерії різних типів в районах понад 20 населених пунктів, зокрема: Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Водяне та Мар’їнка Донецької області.

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Новопавлівський напрямок

Противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар, Микільське Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків та всього спектру артилерії в районах понад 25 населених пунктів, а також не припиняє здійснювати обстріли цивільної інфраструктури міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав Херсонської області.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління та чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки російських окупантів.

