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    Події в Україні

    У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину

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    У Запоріжжі п&rsquo;яний чоловік підстрелив дівчину - У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину
    У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину
    Фото: Нацполіція

    Затримати зловмисника допомогли громадяни, які обеззброїли його

    У Запоріжжі на Бульварі Шевченка чоловік здійснив декілька постріляв у дівчину, її доправлено до лікарні з вогнепальним пораненням.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Військовослужбовці чергового патруля, знаходячись поблизу Будинку культури «Дніпроспецсталь«, почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що затримати зловмисника допомогли громадяни, які обеззброїли його.

    Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик встановила особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий чоловік 1973 року народження. Він знаходився в стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів в бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин. В результаті затримання працівники вилучили револьвер під патрон Флобера «Stalker».

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    У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину
    У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину
    У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину
    Фото: Нацполіція

    У Поліції повідомили, що потерпілу жінку з вогнепальним пораненням ноги доправили до лікарні, де після надання допомоги відпустили додому.

    «Слідчим Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушника поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України», – резюмували у пресслужбі.

    Запоріжжя кримінал чоловік стрілянина
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