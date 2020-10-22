У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину



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У Запоріжжі п’яний чоловік підстрелив дівчину Фото: Нацполіція

Затримати зловмисника допомогли громадяни, які обеззброїли його

У Запоріжжі на Бульварі Шевченка чоловік здійснив декілька постріляв у дівчину, її доправлено до лікарні з вогнепальним пораненням.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Військовослужбовці чергового патруля, знаходячись поблизу Будинку культури «Дніпроспецсталь«, почули постріли і побігли на місце, де пролунали звуки. Громадяни повідомили їм, що чоловік із пістолета стріляв у жінку та вказали напрямок, в якому він намагався втекти», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримати зловмисника допомогли громадяни, які обеззброїли його.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на виклик встановила особу правопорушника. Ним виявився раніше судимий чоловік 1973 року народження. Він знаходився в стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що здійснив кілька пострілів в бік потерпілої на ґрунті конфлікту і неприязних відносин. В результаті затримання працівники вилучили револьвер під патрон Флобера «Stalker».

У Поліції повідомили, що потерпілу жінку з вогнепальним пораненням ноги доправили до лікарні, де після надання допомоги відпустили додому.

«Слідчим Вознесенівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Правопорушника поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального Кодексу України», – резюмували у пресслужбі.