Клофелінщик, який орудував на Хрещатику, отримав вісім років тюрми

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Зловмисник пригощав своїх жертв кавою, в яку підсипав психотропну речовину Фото ілюстративне

У жовтні минулого року обвинувачений здійснив два розбійних напади з використанням психотропної речовини

Вироком Шевченківського районного суду міста Києва засуджено зловмисника, який вчиняв розбійні напади на громадян із використанням психотропної речовини. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня 2019 року обвинувачений здійснив два розбійних напади з використанням психотропної речовини.

Так, поруч із станцією метро «Хрещатик» обвинувачений познайомився із чоловіком та пригостив його кавою, в яку підсипав психотропну речовину. В результаті потерпілий втратив свідомість та отримав тяжке тілесне ушкодження у вигляді гострого отруєння речовиною психотропної дії.

За аналогічних обставин обвинувачений здійснив ще один розбійний напад.

Користуючись безпорадним станом потерпілих, зловмисник відбирав у жертв гаманці, мобільні телефони, золоті прикраси та інші цінні речі, якими у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій правоохоронцям вдалося встановити та затримати зловмисника.

Вироком Шевченківського районного суду столиці обвинуваченого визнано винним у вчиненні вказаних злочинів та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, нещодавно столичними правоохоронцями припинено злочинну діяльність групи осіб, які вчиняли розбійні напади із застосуванням психотропних речовин у Гідропарку.