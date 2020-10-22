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    ДТП із чотирма жертвами під Києвом: водій Mercedes постане перед судом

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    ДТП із чотирма жертвами під Києвом: водій Mercedes постане перед судом
    ДТП із чотирма жертвами під Києвом: водій Mercedes постане перед судом
    ДТП із чотирма жертвами під Києвом: водій Mercedes постане перед судом
    ДТП із чотирма жертвами під Києвом: водій Mercedes постане перед судом
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    Справа щодо винуватця смертельного ДТП направлена до суду

    Завершено досудове розслідування за фактом ДТП, що сталося у липні 2020 року на Столичному шосе та внаслідок якого загинуло двоє дорослих та двоє дітей.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Як повідомлялося, водій автомобіля Mercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, рухався по проїзній частині Столичного шосе з боку с. Козин. Не впоравшись з керуванням, водій допустив зіткнення з автомобілем, що рухався попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль Hyundai Tucson.

    Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі Hyundai Tucson. Водій та двоє пасажирів (жінка та малолітня дівчинка) померли на місці. Ще двоє хлопчиків були госпіталізовані. Один з них помер в кареті швидкої медичної допомоги по дорозі в лікарню.

    Водія Mercedes-Benz GL 250D було затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено під варту без визначення розміру застави.

    У ході розслідування проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, за результатами яких зібрано достатньо доказів для завершення досудового розслідування.

    Обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

    Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням ГУ Нацполіції у Києві.

    Як повідомлялося, за кермом Mercedes був Антон Желепа.

    За даними правоохоронців, Антон Желепа, окрім кількох судимостей, сім разів притягався до адмінвідповідальності за алко- і наркокермування.

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