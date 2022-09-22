У Запоріжжі ракета влучила в цивільний об'єкт: є постраждалі (відео)

На місцях вже працюють відповідні служби

Російські загарбники сьогодні зранку вдарили ракетами по Запоріжжі. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

«На місцях вже працюють відповідні служби. Деталі згодом», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що постраждали люди.

Як повідомлялося, у Запоріжжю прогриміли кілька вибухів. У деяких районах зникло світло. Над Запоріжжям підіймається дим.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.