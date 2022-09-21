Окупанти знову обстріляли Харків

Рашисти вдарили по житловій забудові

Російські загарбники ввечері 21 вересня завдали ударів по Харкову. Про це повідомив у Telegram міський голова Ігор Терехов.

Терехов розповів, що під обстріл потрапив Київський район міста, житлова забудова.

За попередньою інформацією, будинки не постраждали. Пожежа в одноповерхових нежитлових будівлях поруч із будинками. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За даними керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, підрозділи ДСНС працюють на місцях влучань.

Керівник ОВА закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги та максимально перебувати у місцях убезпечення.

До слова, російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Прильоти зафіксовані по багатоповерхових житлових будинках Холодногірського району.