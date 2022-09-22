Окупанти вдарили по Запоріжжю: у кількох районах зникло світло

Інформація щодо постраждалих та руйнувань внаслідок атаки з’ясовується

Російські загарбники обстріляли ракетами Запоріжжю. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Олександр Старух.

«Ворог завдав удару по обласному центру. Дотримуйтесь правил повітряної тривоги», – йдеться в повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань з’ясовується.

Відомо, що у місті прогриміли кілька вибухів. У деяких районах зникло світло. Над Запоріжжям підіймається дим.

Нагадаємо, триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку.