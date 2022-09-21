Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина

Ворог продовжує тероризувати Харківщину обстрілами

Сьогодні 21 вересня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Харківської області. Поранення отримали шестеро людей, серед яких є дитина. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

За його словами, під час сьогоднішнього обстрілу Куп'янська було поранено п'ятеро людей, у тому числі 13-річного хлопчика.

«Сьогодні під час ворожого обстрілу Куп'янська зазнали поранень 5 людей, серед яких 13-річний хлопчик. Решта постраждалих – чоловіки 36-ти, 47-ми та 63-х років та 83-річна жінка», – йдеться в повідомленні.

Крім того, внаслідок обстрілу с. Стрілеча Харківського району поранена 55-річна жінка.

Синєгубов зазначив, що всіх постраждалих було госпіталізовано і зараз вони отримують медичну допомогу.

Нагадаємо, 17 вересня рашисти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. Від російського терору загинула безневинна дитина. 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення.

Як відомо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.