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За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Загальні втрати ворога уточнюються
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 22 вересня

Триває 211-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також намагається зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 вересня.

За минулу добу ворог завдав вісім ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Внаслідок ударів російських військ постраждала інфраструктура більш як 40 населених пунктів. Це, зокрема, Сіверськ, Мар’їнка, Веселе, Нескучне, Єгорівка, Безіменне, Білогірка, Миролюбівка та Високопілля.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

  • на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області;
  • на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове;
  • на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок;
  • на Бахмутському напрямку – Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ;
  • на Авдіївському напрямку – Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка та Водяне;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямку вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль;
  • на Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

Злочинні дії окупантів

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права та звичаїв ведення війни залишається нормою поведінки російських військовослужбовців на тимчасово зайнятих територіях. Так, у Сватівському районі з метою приховування інженерного обладнання територій окупанти насильно виселили жителів населених пунктів Гончарівка та Кузьменівка з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області.

У Миколаївській області окупанти захопили у територіальних громад машини-молоковози та задіяли їх для прихованого підвезення пального в зону бойових дій.

Наші перемоги

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, чотирьох опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по чотирьох пунктах управління різного рівня, чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, семи складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, чотири об’єкти ППО та артилерії.

Загальні втрати ворога уточнюються.

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Теги: росія втрати озброєння Україна Генштаб війна авіація ЗСУ окупанти ворог

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