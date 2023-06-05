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У Запорізькій області окупанти змушують таксистів шпигувати за місцевими

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Запорізькій області окупанти змушують таксистів шпигувати за місцевими
Росіяни чинять тиск на таксистів на окупованих територіях Запорізької області
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада тисне на таксистів, щоб ті ставали агентами ворога

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують таксистів доносити на людей із проукраїнськими поглядами. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупаційна влада тисне на таксистів, щоб ті ставали агентами росіян і повідомляли про осіб із проукраїнськими настроями.

«Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив», – ідеться в повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, завершилася 466-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Вночі 4 червня противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. Силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено чотири з шести крилатих ракет Х-101/Х-555 та шість із восьми ударних БпЛА Shahed-136/131.

Теги: таксі Запорізька область окупація

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