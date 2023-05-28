Рекордна атака «шахедами»: як регіони пережили нічний обстріл

У кількох районах столиці є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури, є загиблі

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Повітряна тривога тривала понад п’ять годин. Працювало ППО, ворожі цілі знищені. Влучань немає, постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків виникли пожежі лісової та трав’яної підстілки в декількох місцях. Також зафіксовано загорання причепу вантажного автомобіля – пожежа ліквідована. Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків повітряної атаки.

В Києві внаслідок атаки знищено понад 40 БПЛА над містом. В кількох районах столиці є руйнування та пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури. Є загиблі та постраждалі. Дані щодо наслідків атаки рашистів по Києву уточнюються.

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Житомирщина

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів в області. Було чутно вибухи. За попередніми даними – жертв та постраждалих немає.

Черкаська

Уночі силами ППО збито два ворожі дрони в Черкаському районі. Без потерпілих і руйнацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, із артилерії та мінометів, Новгород-Сіверський район. У населеному пункті Семенівської громади пожежа у домогосподарстві, населеному пункті Новгород-Сіверської громади — пожежа у господарській будівлі, пошкоджено трактор та авто. Поранення отримала дівчинка 2009 р.н., доставлена до лікарні.

Сумщина

Вночі та зранку ворогом здійснено вісім обстрілів. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади.

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У Краснопільській громаді внаслідок скидання КАБ вибухом пошкоджено 11 приватних домоволодінь та ЛЕП.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади. Без людських втрат та руйнувань.

Запорізька область

77 обстрілів за минулу добу здійснили рашисти по Запорізькій області. 21 населений пункт постраждав від ворожого вогню. Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів: житлові будинки та майно.

Від авіаударів постраждали Новоданилівка, Червоне та Новоселівка. Чотири атаки з БПЛА здійснено на Малу Токмачку та Ольгівське. Удари з РСЗВ прийшлися по Кам'янському та Єгорівці. 68 артилерійських обстрілів націлені на Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Малинівку, Павлівку та інші прифронтові села.

Чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі з під завалів власного будинку вдалось витягти 39-річного місцевого жителя. Поранені перебувають під медичним наглядом.

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Дніпропетровщина

Протягом ночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Там потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

Минулої доби окупанти завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського районів, найгарячішим залишається Куп'янський напрямок: противник провів наступальні операції біля Масютівки, без успіху.

У с. Липці Харкіського району окупанти завдали удару ракетою С-300, снаряд впав в огород, пошкоджено дах житлового будинку, другий прильот - в полі. Жертв та постраждалих немає. Внаслідок обстрілів у м. Вовчанськ пошкоджено будинок, господарські прибудови.

Внаслідок обстрілу Куп’янського району, зокрема в Кирилівській ОТГ с. Новоосиново, пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди.

У Вовчанську через обстріли окупантів пошкоджено будинок культури, адмінбудівля селищної ради та приватний будинок. Без постраждалих.

У с. Шепувате Куп’янського району унаслідок обстрілу загинула 61-річна жінка, також отримав поранення 60-річний чоловік. У Дворічній Куп’янського району загинув 60-річний чоловік, який знаходився під час обстрілу на подвір’ї будинку. Внаслідок ворожого обстрілу у с. Циркуни отримала осколкові поранення 79-річна жінка. Внаслідок обстрілу с. Фиголівка Куп’янського району отримала поранення жінка 58 років. Протягом доби піротехніки в області знешкодили 57 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

Спокою в прифронтових населених пунктах не спостерігалося – росіяни продовжили бити по них артилерією. Влучили по Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив – 94 обстріли (435 снарядів).

Донеччина

Росіяни здійснили 19 обстрілів: ОТРК «Іскандер», авіаудари (тип ракетне встановлено), артилерія, міномети, танки. Під вогнем — 15 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Григорівка, с.Іванопілля, с.Карлівка, с.Нетайлове, с.Новопокровське, с.Новоукраїнка, с.Острівське, с.Пречистівка.

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Пошкоджено 30 житлових будинків (з них 1 – багатоквартирний), 3 газових труби, 2 ЛЕП, цех ПрАТ «НКМЗ», 4 цивільних автомобіля, гараж, 3 господарчих споруди. На Донеччині за добу: один загиблий, троє поранених цивільних.

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряно

Миколаївщина

Вночі силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено ворожий ударний БПЛА «Shahed-131/136». Вчора ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 73 обстріли (335 снарядів), з них по м. Херсон – три артилерійських обстріли (11 снарядів). Російські військові поцілили у райони 26 населених пунктів області.

Під ворожим вогнем було Садове, рашисти обстріляли приватні будинки. Постраждала 61-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до лікарні. Упродовж дня обстріляно Херсон. У місті пошкоджено приміщення ліцею. Вчергове обстріляно Зміївку. В селі пошкоджено приватний господарський склад. Всього за добу внаслідок російської агресії поранено одну людину. З деокупованої території області евакуйовано 119 осіб.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.