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В окупованому Мелітополі прогримів вибух (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Мелітополі прогримів вибух (фото)
У Мелітополі другий день поспіль чути вибух
фото: Telegram / Іван Федоров

Мелітопольці почули звук вибуху на півночі міста

Увечері 29 травня в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала «бавовна». Місцеві мешканці чули звук вибуху на півночі міста. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

«Мелітопольці повідомляють про гучний вибух у північному районі міста. Деталі з'ясовуємо», – написав він.

Мелітопольський міський голова також опублікував фото вибуху з підписом «Бавовняний туман у поки що окупованому Мелітополі».

Нагадаємо, що вранці 28 травня у центрі тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух

Раніше повідомлялося, що зранку 12 травня в окупованому Мелітополі прогримів потужний вибух. Місцеві ЗМІ зазначили, що вибух добре чули жителі центральної частини міста, району парка, Пісчаної.

До слова, завершується 460-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби Росія завдала двох масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої країни. Вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА Shahed-136/131.

Теги: вибух Мелітополь Запорізька область

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