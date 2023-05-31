У Запоріжжі потоп: за п’ять годин випала двомісячна норма опадів (фото, відео)
У Запоріжжі підтоплені вулиці, будинки, лікарня
У вівторок, 30 травня, у Запоріжжі та Запорізькому районі за п’ять годин негоди випала майже двомісячна норма опадів 76,8 мм. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Внаслідок несприятливих погодних умов у декількох районах міста Запоріжжя впали дерева на проїжджі частини дороги. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання розпиляли дерева та прибрали з автошляхів.
Через велику кількість опадів відбулося підтоплення територій підвальних приміщень житлових будинків, складських та офісних приміщень, однієї лікарень міста. Рятувальники за допомогою мотопомп відкачали понад 100 куб. м води.
За всіма адресами рятувальники відреагували вчасно та надали допомогу населенню. Роботи з ліквідації наслідків негоди продовжуються.
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